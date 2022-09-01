Августовский показатель, исходя из данных РЖД, был на уровне июльского. Пассажирооборот в дальнем следовании в августе вырос г/г на 22,3%, до 13,4 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки в августе выросли год к году на 9,4%, до 92,4 млн пассажиров (-2,3% в сравнении с июлем). Их пассажирооборот показал рост на 12,1%, до около 3,1 млрд пасс-км.

Таким образом, по оперативным данным, в августе 2022 г. на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 106 млн пассажиров, что на 10,4% превышает уровень августа прошлого года. Пассажирооборот составил 16,5 млрд пассажиро-километров (+20,3% г/г).

Всего за 8 месяцев 2022 г. отправлено 745,8 млн пассажиров (+7,1% г/г): в дальнем следовании — 74 млн (+14,6%), в пригородном сообщении — 671,8 млн (+6,4%). Пассажирооборот на сети РЖД с начала года вырос на 15,6% и составил 84,3 млрд пассажиро-километров, в том числе в дальнем следовании — 63,5 млрд (+18,5%), в пригородном сообщении — 20,8 млрд (+7,6%).

Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.