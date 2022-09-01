"Россия, как и во все предыдущие годы, занимает первое место по числу туристов с большим отрывом от конкурентов. Внутренний турпоток летом 2022 года оказался как минимум на 5% выше, чем в допандемийном 2019 году. Второе и третье места – у Турции и Абхазии", — сообщает ассоциация.

В АТОР подчеркивают, что падение числа туристов на южных курортах компенсировалось ростом в других регионах.

"По предварительным оценкам, за три летних месяца 2022 года только массовые пляжные курорты России на Черном море и Балтике и курорты Кавминвод приняли порядка 13 млн туристов. Проседание турпотока в Крым и незначительное снижение в Краснодарском крае из-за закрытых аэропортов юга России было в этом году компенсировано ростом количества внутренних туристов в других регионах – прежде всего, в Санкт-Петербурге, Москве, Кавказских Минеральных водах, Дагестане", — пояснили в ассоциации.

По ее данным, впервые этим летом туроператоры отправили на российские курорты больше туристов, чем в Турцию.

"Количество клиентов туроператоров в России с заездами в три летних месяца составило не менее 2,5 млн, в то время как в Турцию за этот же период туроператоры совокупно отправили около 1,9 млн. Почти у всех крупных многопрофильных туроператоров (Coral Travel, FUN&SUN, PEGAS Touristik, "Интурист", "Русский Экспресс" и других) Россия этим летом занимает уверенно второе место по продажам после Турции – ее доля в количестве проданных туров колеблется от 18 до 37%", — посчитали в АТОР.

В топ продаж у туроператоров вошли Краснодарский край, Северный Кавказ, где лидируют Кавминводы и Дагестан, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Крым.

Одним из трендов сезона, по данным туроператоров, стало сокращение средней продолжительности отдыха на южных курортах по сравнению с прошлыми годами с 9-12 до 7-8 ночей. За счет этого средний чек за поездку практически не изменился. Поездки в другие регионы также стали короче, хотя и не так заметно.