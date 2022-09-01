"Не собираемся уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но вместе с тем оставляем за собой право на ответные меры по защите интересов наших граждан и обеспечению собственной национальной безопасности", — говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

На Смоленской площади считают, что это решение ЕС "является очередным подтверждением растущей враждебности данного объединения по отношению к России".

В МИД РФ также заявили, что "действия Евросоюза по политизации темы мобильности граждан и разрушению единого гуманитарного пространства подрывают правовые основы, на которых базировалось устройство Европы в период после окончания "холодной войны".

"Речь идет о грубом нарушении принципов свободы передвижения, закрепленных в Международном пакте о гражданских правах 1966 года и хельсинкском Заключительном акте СБСЕ 1975 года", — сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

На Смоленской площади напомнили, что "соглашение Россия-ЕС об упрощении выдачи виз 2006 года — это не какой-то "подарок" ЕС россиянам или односторонняя уступка, как пытаются представить некоторые в Евросоюзе, а совместно выработанный взаимовыгодный механизм обеспечения трансграничных контактов граждан России и ЕС".

"Евросоюз в очередной раз демонстрирует подлинные цели своей политики. Теперь уже всем очевидно, что заявления последних лет о том, что санкционная политика ЕС не направлена против обычных граждан России, ничего общего с действительностью не имеют", — заявили в МИД.