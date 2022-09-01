Первый самолет совершил посадку на обновленную ВПП в ночь на 1 сентября, это был рейс из московского "Шереметьево" авиакомпании Nordwind, говорится в сообщении.

Аэропорт Оренбурга получил от Росавиации сертификат соответствия аэродрома, что дает возможность эксплуатировать обновленную взлетно-посадочную полосу в полном объеме, включая новое светосигнальное оборудование. Аэродром класса "В" может принимать воздушные суда по метеоминимуму 1-й категории посадки, длина искусственной ВПП — 2,501 тыс. метров.

"Последняя реконструкция искусственных покрытий аэродрома, в том числе взлётно-посадочной полосы, проводилась в 1997-1998 годах. Из-за естественного износа искусственных покрытий ВПП начались прогрессирующие разрушения слоёв асфальтобетона. Это могло повлиять на безопасность полетов, поэтому федеральные власти приняли решение о реконструкции полосы", — отмечается в сообщении.

После реконструкции аэропорт Оренбурга может принимать без ограничений современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и Airbus 321, а также крупные самолеты типа Boeing- 767-300 с режимом эксплуатации 20 взлетно-посадочных операции в сутки.

Как сообщалось, аэропорт Оренбурга был закрыт с 20 мая в связи с проведением второго этапа реконструкции ВПП. Авиарейсы в этот период принимал аэропорт Орска.

АО "Международный аэропорт "Оренбург" принадлежит компании "АБС Оренбург" — совместному предприятию "Новапорта" и "Аэропортов регионов". В АО "Международный аэропорт "Оренбург" входят аэропорты Оренбурга и Орска, а также обособленное подразделение — авиакомпания "Оренбуржье".