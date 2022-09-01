"Летний туристический сезон в Крыму состоялся. За июнь — август текущего года в республике отдохнуло более 4,2 миллиона туристов. Это на 19% ниже, чем за аналогичный период рекордного 2021 года и на 7% меньше показателя летнего сезона 2019 года", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он объяснил такие показатели приостановкой полетов в Крым в конце февраля текущего года. "Понятно, что снижение турпотока связано с временной приостановкой авиасообщения", — отметил Аксенов.

В целом с начала года в Крыму отдохнули почти 5,3 млн человек. Сравнения с 2021 годом глава региона не привел.

"Всего за январь — август 2022 года турпоток в Крым составил более 5,26 миллиона туристов. 83% приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 17% — по железной дороге. При этом количество отдыхающих, которые прибыли на полуостров железнодорожным транспортом, увеличилось в 2,5 раза", — написал Аксенов.