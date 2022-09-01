"Около часа дня обнаружены степной пожар возле мыса Ялга на острове Ольхон и лесной пожар в районе бухты Песчаная — 1,5 км вглубь от береговой линии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, степной пожар локализован на площади более 40 га. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Информации о площади лесного пожара, причиной возникновения которого, предположительно, стал тоже антропогенный фактор, пока нет; его тушат пожарные-десантники Авиалесоохраны, также на место выдвинулись два катера с сотрудниками "Заповедного Прибайкалья" для участия в ликвидации очага, сказал представитель учреждения.

"Из-за пожаров временно закрыты два маршрута", — добавил собеседник агентства.

Это туристические маршруты "Юг острова Ольхон" и "Бакланий камень — Бугульдейка".

На заповедных территориях, где прогнозируется высокий класс пожарной опасности, усилено патрулирование.

Ранее сообщалось, что в Островном и Еланцинском лесничествах Прибайкальского национального парка продолжает действовать особый противопожарный режим.

Прибайкальский национальный парк находится на западном побережье озера Байкал, включает самый крупный и единственный обитаемый байкальский остров Ольхон. Ежегодно нацпарк посещает несколько сотен тысяч туристов.