"В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что якобы с сегодняшнего дня при путешествиях по стране станут обязательными QR-коды. Эта информация не соответствует действительности! Никакие QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок", — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Догузовой, с 1 сентября в России в тестовом режиме запускается система электронных путевок, которая вводится для повышения прозрачности отрасли и защиты прав туристов.

"Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных турах, каждому туру будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета купленных туров, а также для удобства туристов — чтобы в любой момент можно было проверить информацию о купленном туре. От туриста ничего дополнительно не требуется", — подчеркнула она.

"Электронная путевка" – единая информационная система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Согласно вступившему в силу 1 сентября закону, сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, необходимо передавать в систему по окончании каждого календарного месяца. Также документ устанавливает запрет на осуществление деятельности без передачи сведений о проданных в систему "Электронная путевка" и вводит административное наказание для туроператоров и турагентов, нарушающих это положение.