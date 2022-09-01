"Мы еще это не обсуждали, но я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран. У нас есть "любимые" персонажи, которые уже помечены в наших списках санкционных", — сказал Лавров, выступая в четверг перед студентами МГИМО.

Он подчеркнул, что Европа "нацелена на наказание всех граждан Российской Федерации".

"Мы не должны, я считаю, идти по этому же пути, отвечать глупостью на глупость, но, конечно, никто не отменял взаимность, взаимность надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов, исполнителей таких антироссийских санкций", — добавил министр.

Лавров подчеркнул, что Запад "будет закрываться, будет тратить ночи и дни, обсуждая, кому давать шенгенскую визу, сколько раз на въезде в шенгенскую зону спрашивать, за кого он — за красных или за белых, чей Крым".

"Это смешно, эти люди жалки, по большому счету. Но мы не будем самоизолироваться", — добавил глава МИД РФ.