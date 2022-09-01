"Высота пеплового выброса составила около 4 км над уровнем моря", — говорится в сообщении.

В соцсетях жители Северо-Курильска сообщают, что "вулкан поздравил школьников с началом учебного года", выброс пепла на Эбеко увидели во время торжественной линейки у школьников, которая проходила во дворе школы в честь Дня знаний.

Очевидцы поделились в соцсетях фотографиями школьной линейки на фоне дымящегося вулкана. Они также сообщают, что в городе выпало небольшое количество пепла.

В пресс-службе ГУ МЧС региона "Интерфаксу" сообщили, что запах сероводорода в городе не ощущался, угрозы для населения нет.

Как сообщалось, специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим.