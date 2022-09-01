ОПР действовал в 13 северных районах региона с 3 июня до 31 августа, а в южных, центральных и западных — с 30 апреля по 15 июня.

"С 10 августа лесных пожаров в регионе не зарегистрировано", — говорится в сообщении.

Пройденная огнем в этом пожароопасном сезоне площадь по сравнению с прошлым годом уменьшилась почти в два раза — на 189 тыс. 323,3 га.

В пресс-службе министерства лесного комплекса региона "Интерфаксу" уточнили, что, по данным на 1 сентября, в Иркутской области произошло 730 лесных пожаров на общей 179 тыс. 117,98 га, на эту дату в 2021 году огнем было пройдено 340 тыс. 820,63 га. В лесном фонде зарегистрировано 714 пожаров общей площадью 178 тыс. 465,68 га; в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) — шесть пожаров площадью 231,2 га (в 2021 году — четыре пожара на 223,11 га); на землях Минобороны — два пожара на 24 га (в 2021 году — один пожар на 54,8 га).

В пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" агентству сообщили, что особый противопожарный режим продолжает действовать на землях Прибайкальского национального парка в Ольхонском районе Иркутской области — в Островном и Еланцинском лесничествах.

"Сегодня из-за повышения пожарной опасности до чрезвычайного 5 класса принято решение закрыть туристический маршрут по югу байкальского острова Ольхон", — сообщил сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что в текущем году от пожаров в основном страдали степи нацпарка.

В целом на территории Иркутской области продолжается пожароопасный сезон, который начался 11 апреля и завершится осенью, когда выпадет первый снег.

Прибайкальский национальный парк находится на юго-западном побережье озера Байкал, включает самый крупный и единственный обитаемый байкальский остров Ольхон. Ежегодно нацпарк посещает несколько сотен тысяч туристов.