"Полеты будут выполняться на самолетах Ан-24 с компоновкой салона на 48 кресел. В Тынду запланированы три рейса в неделю — по понедельникам, субботам и воскресеньям; в Зею дважды в неделю — по средам и пятницам; в Хабаровск из Благовещенска и обратно воздушные суда "Ангары" будут летать по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Учитывая действующие рейсы авиакомпаний "СиЛА", "Якутия" и "Аврора", количество рейсов из Благовещенска в Зею увеличивается до семи в неделю, в Тынду — до девяти в неделю, в Хабаровск — до 16 в неделю.

Ранее "Ангара" выполняла рейсы по маршруту Зея — Благовещенск — Хабаровск только для обеспечения транспортной доступности города Зея, который временно был отрезан от автодорожной сети региона из-за дождевого паводка. С 11 по 25 августа авиакомпания "Ангара" совершила три таких дополнительных рейса.