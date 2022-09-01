Как сообщила Lufthansa, пилоты требуют повысить заработную плату на 5,5% до конца года.

В отдельном заявлении профсоюза говорится, что переговоры с перевозчиком закончились безуспешно, поскольку тот не улучшил свое предложение в соответствии с требованиями объединения. Авиакомпания ранее предложила повысить зарплату на 900 евро пилотам в подразделениях пассажирских и грузовых перевозок.

Lufthansa отметила, что выполнение требований профсоюза приведет к увеличению издержек на персонал более чем на 40%.