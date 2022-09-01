"Для размещения будет использовано порядка 5,5 тысячи номеров. Основная часть участников, гостей и обслуживающего персонала форума поселится на острове Русском в гостиницах кампуса ДВФУ", — процитировали в сообщении главу агентства по туризму Приморья Арсения Крепского.

Крепский отметил, что межведомственная комиссия осмотрела больше 20 гостиниц и отелей в Приморье. В ее состав вошли представители фонда "Росконгресс", агентства по туризму Приморья, Роспотребнадзора, администрации Владивостока, регионального министерства промышленности и торговли, а также Российской гостиничной ассоциации. Комиссия проверила укомплектованность номеров, состояние мебели и оценила сервис. Кроме того, члены комиссии осмотрели территорию, прилегающую к отелям, и фасады зданий.

Подготовка к приему гостей началась еще весной 2022 года. В апреле представители гостиничного бизнеса провели встречу с руководством регионального управления Роспотребнадзора, на которой были озвучены требования к гостиницам и ресторанам, связанные с мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Как сообщалось, седьмой Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Деловая программа ВЭФ включает более 90 мероприятий в рамках шести тематических блоков.