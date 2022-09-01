На экспозиции представлена вновь определенная работа знаменитого художника, дополненная другими его произведениями из собрания Русского музея.

"Портрет молодого человека в зеленом кафтане" впервые выставлен после реставрации и установления авторства. Работа поступила в музей в 1897 году из собрания князя Лобанова-Ростовского как произведение неизвестного художника первой половины XVIII века.

Гипотеза об авторстве Никитина была окончательно подтверждена лишь недавно в результате разностороннего исследования и фундаментальной реставрации.

"В Русском музее хранится несколько работ Никитина, каждая из которых является бесценной реликвией, ярким свидетельством "культурной революции", происшедшей в России в эпоху Петра Великого. На экспозиции представлены некоторые из них", — говорится в сообщении.