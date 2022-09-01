В приветственном слове дипломата, размещенном на сайте генконсульства Республики Корея во Владивостоке, отмечается, что одной из предпосылок "стремительного развития Владивостока стало проведение саммита АТЭС в 2012 году", а благодаря проведению Восточного экономического форума Владивосток "занял центральное место на внешнеполитической арене Северо-Восточной Азии".

Генконсул также отмечает, что столица ДФО в период доковидных ограничений была популярной у южнокорейских туристов.

"Генеральное консульство находится во Владивостоке, ближайшем к Республике Корея европейском городе, являющимся одним из популярных туристических направлений среди граждан Республики Корея. В настоящее время из-за пандемии COVID-19 посещение россиянами Республики Корея и корейцами Дальнего Востока России значительно сократилось, однако в 2019 году количество корейских туристов, посетивших Владивосток, достигло 300 тыс. человек", — говорится в приветственном слове Ха Бён Кю.