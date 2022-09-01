"Если в прошлом году к нам приехало рекордное количество туристов — 250 тысяч человек, в этом году мы ожидаем еще больше. За первое полугодие турпоток вырос на 20%, а первое полугодие не показательное, основная масса едет к нам как раз-таки во втором полугодии. Поэтому, действительно, в этом году мы ожидаем значительный прирост турпотока — как минимум на 50%", — сказала Морозова, выступая на форуме "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке.

По ее словам, главная задача сейчас — грамотно выстроить маршруты движения туристов и в целом их пребывание в регионе, чтобы не навредить природе.

"Мое мнение, на Камчатке весь туризм должен быть экологическим. У нас сегодня существует большая государственная поддержка развития туризма. В этом году мы получили большую поддержку федеральную — почти 300 млн рублей. (...)Мы сейчас отслеживаем, оцениваем цели, куда тратятся эти средства, и это как раз, прежде всего, экологический туризм, инфраструктура экологического туризма — экотропы, кэмпинги и так далее", — уточнила Морозова.