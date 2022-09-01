"Туристы ждали открытия авиасообщения с Крымом, но пока этого не произошло. Купить железнодорожные билеты тоже довольно сложно. При этом загрузка Сочи и других курортов Краснодарского края близка к 100%. Поэтому автовладельцы отправились в Крым на своих машинах. К примеру, 15 августа по Крымскому мосту в обе стороны проехало 38 тыс. 297 автомобилей, абсолютный рекорд за время с начала работы этой трассы. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тыс. 374 транспортных средств", — рассказал он.

По словам Манина, для семьи с двумя детьми автопутешествие даже выгоднее, чем поездка на другом виде транспорта. Кроме того, в летнем сезоне отели Крыма предлагали своим гостям-автотуристам бесплатные парковки. К акции подключились Симферополь, Евпатория, Алушта, Судак, Феодосия, Керчь и другие города.

"В результате, несмотря на снижение общего турпотока, в августе за счет самостоятельных путешественников, которые приезжают на личных автомобилях, количество туристов в Крыму выровнялось и может приблизиться к показателям рекордного 2021 года", — добавил эксперт.

Президент входящей в РСТ "Лиги караванеров" Андрей Артюхов, в свою очередь, отметил, что сотни тысяч автотуристов в России едут на отдых в собственном транспорте. Не менее 20 тыс. семей путешествуют в автодомах.

"Наиболее популярные направления для автопутешествий – Краснодарский край, Крым и Кавминводы. Этим летом более половины караванеров были на юге, и в Крым они будут ехать вплоть до середины октября. На полуострове караванеры останавливаются в одном кемпинге как минимум на две недели, особенно если там есть хорошо оборудованные площадки со всей необходимой инфраструктурой или, например, участки моря для занятия кайтсерфингом", — рассказал Артюхов порталу "Интерфакс-Туризм".



По информации РСТ, в летнем сезоне в Крыму появилось несколько новых кемпингов, которые начали принимать не только автотуристов, но и путешественников с автодомами. Сейчас они могут разместиться на 21 площадке в Большой Ялте, Большой Алуште, Евпатории, Большой Феодосии, в Черноморском, Бахчисарайском и Раздольненском районах.

Ранее министр туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что турпоток в Крым в июне-июле сократился на 30% из-за отсутствия авиасообщения, и это рекордное падение за весь постсоветский период. В августе ситуация, по его словам, отчасти выправилась.

В 2021 году Крым принял более 9 млн туристов.