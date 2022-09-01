"С 1 сентября в туризме заработает ряд новых правил, направленных на повышение качества услуг, обеление отрасли и безопасность туристов", — напомнила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

Как отметила Догузова, туроператоры с 1 сентября смогут в добровольном порядке передавать сведения в систему "Электронная путевка". Для бизнеса действует тестовый период: для туроператоров по выездному туризму – до 1 марта 2023 года, по внутреннему и въездному – до 1 сентября 2023 года. В это время туроператоров не будут привлекать к ответственности за невнесение данных в систему.

"Среди основных задач системы – повышение прозрачности рынка, дополнительная защита прав туристов, оперативная координация и вывоз туристов в экстренных ситуациях", — пояснила она.

По словам Догузовой, Ростуризм проведет серию бесплатных вебинаров для бизнеса по прикладному использованию системы. О датах занятий будет объявлено позднее.

Для улучшения качества экскурсионных услуг с 1 сентября Ростуризм запускает Единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. Чтобы попасть в реестр, необходимо пройти аттестацию.

"До 1 июля 2023 года аттестация проводится в добровольном порядке. Далее – станет обязательной для всех экскурсоводов и гидов-переводчиков, кроме сотрудников объектов туристического показа (например, музеев) и работников религиозных и паломнических организаций", — сообщила глава Ростуризма.

По ее словам, аттестационные комиссии работают на базе органов исполнительной власти в сфере туризма в субъектах РФ. Проходить аттестацию необходимо в том регионе, где специалист планирует оказывать свои услуги. По ее итогам будет выдано свидетельство об аттестации сроком на 5 лет.

Свидетельства, полученные ранее, будут действительны до окончания их срока, но не позднее 1 января 2024 года. "Рекомендую пройти аттестацию заблаговременно", — добавила Догузова.

Также с 1 сентября Ростуризм начинает сбор заявок от организаций, которые будут проводить аттестацию инструкторов-проводников. О начале проведения аттестации ведомство проинформирует дополнительно.

"До 1 июля 2023 года аттестация в добровольном порядке, далее – станет обязательной. Также рекомендую пройти аттестацию заранее", — отметила Догузова.

Прошедшие аттестацию специалисты войдут в Единый федеральный реестр инструкторов-проводников. Срок действия аттестата – 5 лет.