"Пока мы не достигли консенсуса на уровне ЕС об ограничении въезда граждан РФ в ЕС, Эстония и другие страны, имеющие общую границу с Россией и Беларусью, рассматривают возможность установления визового запрета на национальном уровне или ограничения пересечения границы гражданами РФ с визами ЕС", — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Праге. Его цитирует эстонский МИД.

"На встрече я призвал увеличить оборонную помощь Украине во имя европейской безопасности и ограничить возможность гражданам России приезжать и пользоваться свободами, которые предлагает демократическая Европа..." — сказал Рейнсалу.

Он заявил, что двери Эстонии останутся открытыми для граждан России, прибывающих в страну по гуманитарным соображениям, а также представителей оппозиции.

На встрече в Праге министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выступили с совместным заявлением о значительном увеличении числа граждан России, въехавших в ЕС и Шенгенскую зону, что создает угрозу европейской безопасности.