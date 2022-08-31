"В этом году начали первый этап благоустройства. Здесь обустраивают пешеходные дорожки, разбивают газоны. Садовники дополнительно озеленят территорию. Перед ними поставлена задача максимально сохранить существующие зеленые насаждения. В следующем году работы продолжатся — береговая линия станет масштабным современным общественным пространством. Жители и гости Петродворцового района получат большую красивую рекреационную зону у залива площадью шесть гектаров", — приводятся в сообщении слова Повелия.

Он сообщил, что в 2023 году на побережье Финского залива появится велосипедная дорожка, детская и спортивная площадки. Также для комфортного отдыха горожан специалисты установят современное наружное освещение.

Кроме того, здесь построят амфитеатр, сцену для проведения праздничных мероприятий, зону барбекю, установят садовые диваны, лежаки, зонты и раздевалки, оборудуют контейнерную площадку и туалетные модули.

Все работы по благоустройству будут выполнены с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Благоустройство проходит в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".