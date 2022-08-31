В нем примут участие профессионалы и любители народного творчества из различных районов Рязанской области и других регионов.

"На фестивале запланировано воссоздание исторической ярмарочной площади города Касимова. В целях создания атмосферы купеческого города конца XVIII — начала XIX века оформляются слободы Татарская, Пушкарская и Ямская", — отмечает оргкомитет.

Гости фестиваля смогут увидеть различные представления, в том числе народного театра, вырковские игрушки, старинные седла, подковы, причудливые кувшины, монеты и медальоны, пройтись вдоль торговых рядов, отведать старинные блюда татарской кухни.