"В отличие от некоторых других стран, Финляндия не считает российских туристов вопросом безопасности, это этический вопрос", — сказал Хаависто в среду журналистам после неформальной встречи в Праге глав МИД стран Евросоюза.

"Встреча министров иностранных дел ЕС заставила государства-члены осознать, насколько это большая проблема для соседей России. На сегодняшней встрече не было принято решения. Вместо этого выработалось единое понимание в том числе, о том, что многократные визы не должны выдаваться так же легко, как раньше. Финляндия стремится всячески помогать Украине, сейчас не время для отдыха или роскошного туризма", — сказал Хаависто.

Он добавил, что соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией также будет заморожено.

"Замораживание соглашения об упрощении визового режима произойдет на практике в ближайшие недели. Я рад, что этот вопрос ясен", — заявил Хаависто, сообщив, что на встрече в Праге озвучил решение Финляндии сократить в несколько раз выдачу туристических виз россиянам.

"Мы движемся в правильном направлении. Наверняка через месяц-два посмотрим, достаточно ли этого", — сказал глава МИД.