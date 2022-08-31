"Такой шаг европейских властей увеличит время обработки виз, потребует от российских туристов больше документов для заявки и увеличит расходы. Так, сумма визового сбора увеличится с 35 до 80 евро, а сроки получения виз могут увеличиться до 6 месяцев", — говорится в сообщении ассоциации.

Кроме того, как прогнозируют туроператоры, долгосрочных и многократных виз шенгенских виз для россиян станет сильно меньше, либо их вообще не будет.

"Однократный шенген, выдаваемый строго под даты поездки – такова будет типичная и самая распространенная схема. В то же время россияне, у которых есть многократные визы, по-прежнему могут въезжать в страны ЕС до окончания срока действия своего шенгена", — подчеркивают в АТОР.

Как сообщалось, страны Евросоюза в среду решили приостановить действие визового соглашения 2007 года с Россией об упрощении визового режима на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи сообщил, что процесс выдачи виз россиянам в целом станет "более сложным и длительным", что приведет к снижению числа выдаваемых виз. При этом глава европейской дипломатии заявил, что ЕС не хочет изолировать себя от граждан РФ.

При этом решение пока не задокументировано, его обсудят и утвердят на более позднем этапе согласования.

Ранее в среду газета The Financial Times сообщала, что Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва готовы принять меры на национальном уровне, чтобы россияне меньше использовали их территорию для въезда в Шенгенскую зону. Согласно газете, эти пять стран "потребовали, чтобы Еврокомиссия предложила "соответствующие меры по визам", которые "значительно снизят поток российских граждан, въезжающих в ЕС и Шенгенскую зону", и пока такие меры не будут приняты, они будут рассматривать идею введения временных мер на национальном уровне.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что "нормальный туризм не должен продолжаться в обычном режиме". Финляндия уже на 90% сократила количество выданных виз для граждан России. Причиной тому стало использование Финляндии в качестве транзитной страны для путешествий в другие страны Евросоюза.

Как сообщает Euronews, сторонниками приостановки действия соглашения об упрощении визового режима стали Германия, Франция, Португалия и Испания. В этих странах считают, что меры по отношению к россиянам не должны быть радикальными, в том числе въезд должен быть сохранен и для туристов.

По данным агентства по пограничному контролю ЕС Frontex, с начала проведения специальной военной операции на Украине более миллиона российских граждан въехали в страны Евросоюза через сухопутные пограничные пункты, в основном через Финляндию, страны Балтии и Польшу.