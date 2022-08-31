"Это существенно снизит количество виз, выдаваемых странами-членами ЕС", — сказал Боррель, выступая по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС (формат Гимних) в Праге.

Он подчеркнул, что процесс выдачи виз россиянам в целом станет "более сложным и длительным", что и приведет к снижению числа выдаваемых виз.

Боррель добавил, что совместный подход ЕС в плане визовой политики "предотвратит потенциальный визовый шопинг со стороны россиян".

При этом глава европейской дипломатии заявил, что ЕС не хочет изолировать себя от граждан РФ.

"Мы не хотим отрезать себя от российского гражданского общества", — сказал Боррель.

Он также уточнил, что паспорта, выданные российскими властями на территории Украины, не будут признаваться в ЕС.

Министры также поручили Еврокомиссии изучить сотни тысяч визовых заявлений россиян, которые находятся на рассмотрении.

Портал Euronews отмечает, что сторонниками приостановки действия соглашения стали Германия, Франция, Португалия и Испания. В этих странах считают, что меры по отношению к россиянам не должны быть радикальными, в том числе въезд должен быть сохранен и для туристов.

Ранее в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, однако намерен отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Также в среду газета The Financial Times сообщала, что Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва готовы принять меры на национальном уровне, чтобы россияне меньше использовали их территории для въезда в Шенгенскую зону. Согласно газете, эти пять стран "потребовали, чтобы Еврокомиссия предложила "соответствующие меры по визам", которые "значительно снизят поток российских граждан, въезжающих в ЕС и Шенгенскую зону", и пока такие меры не будут приняты, они будут рассматривать идею введения временных мер на национальном уровне.