"Это — наш подарок горожанам и туристам по случаю успешного завершения 5-летней комплексной реставрации "Витославлиц", — пояснили в ГМЗ.

Как сообщалось, в ходе ремонтно-восстановительных работ в 2017-2022 годах в "Витославлицах" специалисты отреставрировали 23 федеральных памятника XVI-XX веков, а также особняк, парк и сад, принадлежавшие графине Анне Орловой-Чесменской. Стоимость работ составила около 1 млрд рублей. Подрядчиком выступила известная петербургская компания "Ренессанс-реставрация".

Согласно сведениям пресс-центра регионального правительства, ежегодно "Витославлицы" посещают около 200 тыс. туристов и экскурсантов. Здесь каждый год проводятся полтора десятка крупных международных, межрегиональных и областных праздников и фестивалей.