"Субсидии предусмотрены в рамках реализации федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". Оператором программы является Ростуризм", — сказал представитель ведомства.

Как отметил собеседник агентства, от Ингушетии были направлены две заявки в Ростуризм для участия в конкурсе по предоставлению субсидии на поддержку общественных инициатив по развитию внутреннего туризма в 2023 году.

По результатам отбора в общей сумме республике выделено 184,5 млн рублей.

Эти средства региональные власти намерены затратить на создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, а также на приобретение кемпинговых палаток и других видов оборудования, используемого для организации ночлега.

Кроме того, деньги пойдут на приобретение оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката, разработку новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей, развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В будущем году в Ингушетии проведут региональный конкурс на определение проектов из сферы туризма, которые получат грантовую поддержку, добавил представитель комитета.