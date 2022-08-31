"Помимо улучшения транспортной доступности курортной зоны и городских районов Кисловодска, кольцевая дорога позволит вовлечь в туристический оборот присоединенную к городу живописную территорию площадью более 6,5 тыс. га для создания новых средств размещения и ряда туристических локаций", — сказал Моисеев.

По его словам, стоимость автомагистрали оценивается в 20 млрд рублей. Средства планируется привлечь в рамках утвержденных правительством РФ мероприятий по комплексному развитию Кисловодска до 2030 года.

"Кольцевая дорога обеспечит доступ и к проектируемой особой экономической рекреационной зоне "Солнечная долина", где планируется создать туристический кластер, включающий санаторно-курортные учреждения общей емкостью до 15 тыс. койко-мест", — отметил он.