"Испытания показали, что установленное оборудование и использование персональных маяков позволяет сократить время поиска и спасения пострадавших на горе за счет устойчивого покрытия сети на южном склоне и седловине горы, где проходит основной альпинистский маршрут восхождения на вершины", — говорится в сообщении.

Теперь программно-аппаратным комплексом поисковой системы Resero оснащены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и курорта "Эльбрус".

Кроме того, альпинистам и фрирайдерам доступны портативные кнопки "SOS" — переносные устройства-маяки, позволяющие системе фиксировать трек восходителя или катающегося, доступный только спасателям. В случае ЧС выдергиванием чеки с маячка Resero.tech можно подать сигнал "SOS", который в режиме реального времени поступит на пульт оперативного дежурного МЧС.

Отмечается, что для работы системы не требуется сотовая сеть или активная связь со смартфоном, а сигнал при активации чеки сможет пройти даже из ледниковой трещины.

Ранее гендиректор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев и руководитель российской компании Resero.tech Дмитрий Гавва подписали соглашение о внедрении автономной поисковой системы для спасателей курорта "Эльбрус".