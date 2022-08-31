"ЕС не введет полный запрет на выдачу виз россиянам", — передает Bloomberg слова главы МИД, принявшего участие в неформальном совещании глав европейских внешнеполитических ведомств.

По его словам, многие страны, в том числе Венгрия, не поддержали это предложение.

При этом Сийярто отметил, что Евросоюз намерен отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

В среду в Праге прошла неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что страны-члены блока имеют разные позиции по визовому вопросу, однако он "будет работать для достижения единства, единой и общей позиции".

Боррель также указал на то, что встреча является неформальной, и по ее завершению не может быть принято окончательных практических решений, однако по теме визовых ограничений ожидается политическое решение о дальнейших действиях.

Также ранее в среду газета The Financial Times сообщала, что Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва готовы принять меры на национальном уровне, чтобы россияне меньше использовали их территорию для въезда в Шенгенскую зону. Согласно газете, эти пять стран "потребовали, чтобы Еврокомиссия предложила "соответствующие меры по визам", которые "значительно снизят поток российских граждан, въезжающих в ЕС и Шенгенскую зону", и пока такие меры не будут приняты, они будут рассматривать идею введения временных мер на национальном уровне.

Соглашение об упрощении визового режима с Россией было заключено в 2007 году. Документ предполагает выдачу многократных виз, сокращение числа документов для подачи и размер пошлины в размере 35 евро вместо стандартных 80.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сообщила, что ЕС уже частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Но это решение, уточнила она, сейчас затрагивает бизнесменов, дипломатов, официальных лиц, но не касается простых граждан.