"Около 52% иностранного турпотока в Петербург, по аналитическим данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", обеспечивают страны дальнего зарубежья и порядка 48% приходится на представителей стран ближнего зарубежья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после пандемии в город стали чаще ездить из ОАЭ, Катара, Ливана, Марокко и других восточных стран.

С января по август текущего года Петербург посетили около 160 тыс. гостей из-за рубежа. При этом абсолютное большинство гостей города — это жители регионов России: на них пришлось 5,38 млн прибытий за этот период.

По данным "Турбарометра Санкт Петербурга", в первом полугодии текущего года, как и годом ранее, преобладали три причины поездок в город: культурно-познавательный туризм, встреча с друзьями и родственниками и деловые цели. При этом заметно увеличился поток семей с детьми, по оценкам экспертов, этот тренд можно считать долгосрочным.

Кроме того, доля событийного туризма выросла в городе в 2022 году до 8% по сравнению с 2,6% в 2021 году.

"В этом сезоне также существенно выросли траты российских туристов на посещение кафе и ресторанов, культурных объектов и мероприятий, приобретение сувенирной продукции", — добавили в комитете.

Там также сообщили, что для привлечения иностранцев, которые влияют на уровень загрузки дорогих гостиниц, запущен новый этап маркетинговой кампании "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!", информационная работа сосредоточена на странах СНГ и азиатских направлениях.

Так, роуд-шоу Петербурга уже прошли в Казахстане и Азербайджане, запланированы в Белоруссии, Индии, Вьетнаме, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Петербург также готовит презентацию для туристского рынка Ирана. Для туроператоров стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки будут организованы ознакомительные туры в Петербург.