Как сообщило итальянское министерство финансов в среду, предложение о выкупе государственной доли в ITA Airways от консорциума двух авиакомпаний и инвестиционной Certares Management LLC является наиболее подходящим для правительства.

Консорциум намерен выкупить около 56% акций ITA Airways на сумму порядка 600 млн евро, сообщили итальянские СМИ со ссылкой на источники. Таким образом, в распоряжении властей страны останется 44% акций.

"Обязывающие соглашения будут подписаны по итогам эксклюзивных переговоров только в том случае, если результат будет полностью удовлетворительным для правительства", — отмечается в сообщении ведомства. Власти планируют достичь положительного результата к 10 сентября.

Ранее в этом году MSC Mediterranean Shipping и германская Lufthansa также проявили интерес к ITA Airways.

ITA Airways была образована осенью 2021 года из активов обанкротившейся Alitalia.