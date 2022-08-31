Так, в первый день осени в Марий Эл организуют "День здоровья" для первоклассников, сообщает управление по физкультуре и спорту Минспорта республики.

Сеансы плавания, массового катания на коньках и атлетические дорожки будут бесплатными для школьников в возрасте шести-семи лет. Детей должны сопровождать взрослые, отмечает управление.

А зоопарки в Нижнем Новгороде и Перми организуют бесплатный вход для первоклассников.

Кроме того, 1 сентября в обоих учреждениях пройдут тематические показательные кормления животных.

Сотрудники нижегородского "Лимпопо" отмечают, что специальные съедобные подарки по случаю 1 сентября получат самые умные жители зоопарка: орангутаны, белорукие гиббоны и лемуры. Пермский зоопарк подготовит угощения для белых медведей и калао — самой большой птицы из рода двурогих птиц-носорогов.

Самарский зоопарк проведет Экологический день знаний с квестом, где детям и родителям надо буде составить пищевую цепочку определенного животного, угадать следы отдельного обитателя зоопарка или определить птицу по силуэту. Все участники праздника смогут погладить животных и сфотографироваться с ними.

В Саранске (Мордовия) организуют викторину по школьным предметам, а в домах культуры Ульяновска пройдут квесты по правилам дорожного движения, сообщили в администрации городов.

Тем временем в Чебоксарах (Чувашия) будет организована "Аллея талантов", на которой гости смогут познакомиться с различными образовательными, спортивными, языковыми студиями и школами города.

В Саратове запланировано посещение школьниками Парка Победы на Соколовой горе, где находится Музей боевой славы и парк военной техники времен Великой Отечественной войны под открытым небом, а также мемориальный комплекс "Журавли".

Кировские школьники 1 сентября смогут посетить бесплатно ряд музеев. В частности, школьники и учащиеся в возрасте до 18 лет могут бесплатно посетить все основные экспозиции и выставки Кировского областного краеведческого музея, в состав которого входят, в том числе, литературные музеи А.С. Грина и М.Е. Салтыкова-Щедрина и Музей воинской славы.

Также в День знаний дети бесплатно могут посетить Кировский зоомузей.

В Самаре в историческом парке "Россия — Моя история" также будет бесплатным посещение экспозиций. Запланированы мероприятия для детей, в том числе, экскурсии и зооурок, посвященный помощи бездомным животным.

А в Самарской областной библиотеке пройдет лекция, на которой расскажут о писателях, в честь которых названы улицы Самары, а также покажут картины художников, запечатлевших самарские пейзажи.