"В первом полугодии Дубай посетили 7,12 млн иностранных гостей, задержавшихся в городе как минимум на ночь. Это говорит о росте туристического потока более чем на 183% по сравнению с 2,52 млн туристов, побывавших в эмирате за тот же период в 2021 году", — рассказали в DET.

Как отметили в департаменте туризма, доля путешественников из Западной Европы составила 22% от общего числа иностранных гостей. Страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Персидского залива обеспечили в совокупности 34% от общего числа международных туристов.

За этими регионами следует Южная Азия с долей 16%, а также Россия, СНГ и Восточная Европа, на которые вместе приходится 11% от общего числа посетителей в первом полугодии 2022 года.

По данным DET, средняя заполняемость объектов размещения в период с января по июнь составила 74%, это один из самых высоких показателей в мире (по сравнению с 62% в первом полугодии 2021 года).