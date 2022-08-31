Составы по ходу движения делают 14 остановок, интервал движения 20-30 минут. Стоимость проезда составляет от 22 до 38,5 руб. в зависимости от длительность поездки. Новому маршруту присвоили номер 333.

Ранее сообщалось, что маршрутом смогут пользоваться 11 тыс. человек в сутки. Всего курсирует 8 низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ "Львенок" производства "ПК Транспортные системы".

Генподряд на строительство линии трамвая из Екатеринбурга в город-спутник достался АО "Инженерно-строительный центр УГМК" (входит в УГМК). Строительство трамвайной ветки началось в 2019 году. Новая транспортная система соединится с действующей трамвайной сетью и метрополитеном Екатеринбурга.

Концессионное соглашение с правительством Свердловской области о запуске движения трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой в мае 2021 года заключила ГК "Мовиста Регионы". Проект стоимостью 1,8 млрд рублей реализуется при финансовом участии группы ВЭБ.РФ.

"Мовиста Регионы" — партнер "Трансмашхолдинга" по реализации проектов в сфере общественного транспорта, в том числе, с помощью механизмов государственно-частного партнерства.