"Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внес изменения в "антиковидное" распоряжение. По решению оперативного штаба, в него добавлены пункты о возобновлении обязательного масочного режима для отдельных категорий граждан", — сказал Максимов.

По его словам, гигиенические маски необходимо теперь носить работникам и посетителям всех медицинских учреждений, а также госучреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, подведомственных региональному Минтруду. Кроме того, ношение масок стало обязательным для работников торговли, общественного питания, транспорта, МФЦ, банков, почты, служб приема граждан в органах власти.

Всего с начала пандемии в Республике Алтай зарегистрировано 37,6 тысячи случаев заболевания, 676 пациентов с коронавирусом умерли, выздоровели 36,4 тысячи человек.

По данным на среду, на стационарном лечении находятся 45 человек с COVID-19, еще 477 больных лечатся амбулаторно с бессимптомным или легким течением.

В Республике Алтай действует более 30 пунктов вакцинации, полностью вакцинированы 134 273 жителя.