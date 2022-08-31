Он отметил, что в рамках программы принимаются исчерпывающие меры по борьбе с вредителями.

"С начала года на эти цели в местном бюджете было предусмотрено более 9 млн руб. Уже осуществлена обработка свыше 3 тысяч пальм. В августе, по поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского для завершения необходимых мероприятий из местного бюджета дополнительно выделено еще 20 млн руб. Всего на муниципальной территории до конца года будет шестикратно обработано почти 7 тыс. пальм", — подчеркнул директор.

По его словам, аналогичные мероприятия по сохранению субтропической растительности на своих территориях проводят санаторно-курортные учреждения и крупные предприятия города Сочи, заключая договоры со специализированными организациями.

В свою очередь, пресс-служба администрации Сочи сообщает, что план по проведению комплексных мероприятий против вредителей растений, который предусматривает сроки выполнения работ, кратность и методы защиты зеленых насаждений от вредителей и болезней, утвержден в 2020 году по поручению главы города Алексея Копайгородского совместно с Федеральным исследовательским центром "Субтропический научный центр Российской академии наук".

"Проведен восьмимесячный эксперимент по выявлению лучшей методики борьбы с вредителями пальм. В мае 2022 года совместно с научным сообществом рекомендации по защите зеленых насаждений от вредителей и болезней обновлены, указаны наиболее эффективные и безопасные для окружающей среды препараты, сроки и кратность обработок. Впервые предложено ежегодно чередовать действующее вещество. Эти рекомендации доведены до всех хозяйствующих субъектов для проведения работ на подведомственных территориях", отмечается в сообщении.