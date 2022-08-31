"Все прибывающие путешественники, будь то граждане Южной Кореи или иностранцы, перед посадкой на борт самолета или морского судна, с 3 сентября не должны предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста", — цитирует телеканал второго вице-министра здравоохранения Ли Киила.

Как отмечает CNA, послабления были сделаны, поскольку пик очередной волны коронавируса был пройден и, по мнению правительства, сейчас распространение штамма "омикрон" может замедлиться.

По словам второго вице-министра, туристам по-прежнему необходимо будет проходить ПЦР-тест в течение первых 24 часов после прибытия в Южную Корею.

В настоящее время для посещения Южной Кореи путешественникам необходимо предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 48 часов до поездки или с результатом экспресс-теста на антиген (за 24 часа).