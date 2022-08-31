Как сообщает администрация города, курорт будет создан на территории пансионата "Якорная щель", заброшенного в последние десятилетия.

В рамках проекта на территории в 7,5 га будет построен семейный отель на 1,05 тыс. номеров, акватермальный комплекс, а также создана медицинская, лечебно-оздоровительная база.

Территория курортного комплекса будет обустроена детскими площадками, прогулочными зонами с озеленением. Здесь появится банный комплекс, медицинский комплекс, лаундж, крытый и открытый подогреваемые бассейны. Также будет реконструирована и благоустроена пляжная полоса протяженностью 800 метров.

Строительство планируется завершить в первом квартале 2026 года. Комплекс будет работать круглогодично по системе "все включено".

Кроме того, на соседнем земельном участке инвестор планирует строительство спортивно-гостиничного комплекса "Огонек". В его составе предусмотрено размещение гостиничного блока и спортивной базы — двух универсальных залов с трибунами, площадки для мини-футбола, баскетбола, гандбола, волейбола, залы для всех видов единоборств и художественной гимнастики, а также теннисные корты. В настоящее время разработана концепция комплекса, начата первая стадия проектирования.

Alean — крупный инвестор в сфере туризма в Краснодарском крае, за время работы компания вложила более 10 млрд рублей в развитие кубанских курортов. Сейчас в регионе работают пять гостиничных комплексов категории "пять звезд" и "четыре звезды" под брендом Alean. Они расположены в Анапе, Геленджике и Сочи.

Как сообщалось, Alean планирует выйти на рынок Крыма, построив там к 2027 году семейный курорт и комплекс апартаментов под собственным брендом, инвестировав в проект 20 млрд рублей.

Кроме того, к 2025 году компания запустит еще два новых объекта в Анапе: семейные курорты "ультра все включено" под брендом Alean Emerald в категории "пять звезд" и под брендом Alean Family в категории "четыре звезды" с общим объемом инвестиций свыше 14 млрд рублей.