По информации газеты, эти пять стран "потребовали, чтобы Еврокомиссия предложила "соответствующие меры по визам", которые "значительно снизят поток российских граждан, въезжающих в ЕС и Шенгенскую зону".

"Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы будем рассматривать возможность введения временных мер на национальном уровне, чтобы решить неизбежные вопросы в области безопасности, связанные с увеличением потока российских граждан, пересекающих нашу границу", — указали в совместном заявлении Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в среду заявил журналистам, что решение подобных вопросов возможно на национальном уровне — без координации с Еврокомиссией.

"Это наша национальная компетенция, в соответствии с принципом национальной безопасности, решать вопросы въезда на нашу территорию", — сказал Рейнсалу.

Ранее в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал работать над тем, чтобы страны блока на неформальной встрече в Праге выработали единую позицию по теме визовых ограничений для россиян.

"Есть разные позиции среди стран-членов блока. Я буду работать для достижения единства, единой и общей позиции. Мы не можем себе позволить не быть едиными по такой важной теме", — сказал он.

Он также указал на то, что встреча является неформальной, и по ее завершению не может быть принято окончательных практических решений, однако по теме визовых ограничений ожидается политическое решение о дальнейших действиях.