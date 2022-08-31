"Великие Луки — столица спортивного воздухоплавания! Теперь уже официально", — написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы города, вместе с региональным отделением федерации воздухоплавательного спорта была проделана большая работа, она длилась почти год.

"Мы получили положительный результат. Теперь предстоит пройти процедуру регистрации товарного знака", — отметил Козловский.

Он уточнил, что предложение о создании и регистрации бренда "Великие Луки — столица спортивного воздухоплавания" прозвучало от жителей города, которые каждое лето с нетерпением ждут феерию аэростатов.

"Наш город уже более четверти века встречает воздухоплавателей из разных уголков мира. Уверен, что регистрация товарного знака позволит развить новые направления воздухоплавательного движения в Великих Луках", — заключил глава города.

Международные встречи воздухоплавателей в Великих Луках стартовали в 1996 году. Это визитная карточка города на Ловати. Именно здесь обычно проходит чемпионат России — главный спортивный старт в отечественном воздухоплавании.