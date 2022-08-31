"Введен режим "Чрезвычайной ситуации" на территории Евпатории в связи с аварией на Донузлавском водоводе", — сообщает ГУП "Вода Крыма".

По данным предприятия, такое решение принято в среду на совещании в администрации города.

Организован подвоз питьевой воды.

Врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что на Донузлавском водоводе произошел новый порыв, в 150 метрах севернее от вчерашнего участка, поэтому аварийно-ремонтные работы по устранению повреждений продолжаются.

"Что касается образовательных учреждений, то сады (в двух поселках — ИФ) будут принимать детей только группы кратковременного пребывания, в школах уроки проведут по сокращенному графику. Кроме 14 водовозок, в поселках будут установлены стационарные емкости для воды", — написал Лоскутов.

Между тем, пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила, что надзорное ведомство начало проверку в связи с аварией на водоводе, произошедшей вечером 29 августа.