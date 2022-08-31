"Набережная Кривули в Сургуте представляет собой берегоукрепление в виде подпорной вертикальной стенки типа больверк. Здесь будут ступенчатый амфитеатр и берегоукрепление откосного типа, на котором разместятся лестничные сходы и пандусы для маломобильных граждан. В ходе проведения государственной экспертизы проектные решения были приведены в соответствие установленным требованиям, в том числе экологическим требованиям, и результатам инженерных изысканий", — рассказал главный специалист отдела объектов коммунального водного хозяйства управления ведомства Валерий Федоров.

На трехкилометровой набережной запланированы зоны для спокойного и активного отдыха. Из объектов благоустройства предусмотрены велодорожка протяженностью почти 1,5 тыс. м, временная стоянка и слип для спуска на воду маломерных судов.

Отмечается, что проект реализуется в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года". Проектной документацией, рассмотренной экспертами, запланировано создание берегоукрепительного сооружения полуоткосного профиля на правом берегу протоки для организации комфортной городской среды.

Проект по благоустройству включает также строительство научно-технологического центра.