"Главные городские пешеходные улицы, сады и парки Белгорода будут украшены арт-объектами и цветочными композициями фестивальной программы, а в парке Ленина будут представлены конкурсные сады: их будут оценивать и зрители фестиваля, и профессиональное жюри", — говорится в сообщении.

Для номинации "Сады России. Время процветать!" используют более 150 деревьев, 680 кустарников, около 5 тыс. цветов и трав. Растения для фестиваля выращиваются для фестиваля не только в питомниках Белгородской области, но и в Подмосковье, Воронежской области и Краснодарском крае.

Ожидается, что участниками фестиваля станут около 300 коллективов из разных регионов России (для сравнения — на первом фестивале их было 162). Всего планируется высадить 70 тыс. растений.

"Одной из "изюминок" фестиваля станут "звездные сады" чемпионов, созданные в коллаборации с именитыми ландшафтными дизайнерами и спонсорами. В проекте примут участие прославленные спортсмены Светлана Хоркина, Анастасия Мыскина и Сергей Тетюхин", — отмечается в пресс-релизе.

Хедлайнером культурной программы фестиваля "Белгород в цвету" в этом году станет легендарная "Геликон-опера". 2 сентября театр представит на Соборной площади Белгорода оперу "Евгений Онегин" П.И. Чайковского в постановке режиссёра Дмитрия Бертмана.

3 сентября площадь наполнит музыкой "Оперный маскарад" при участии звезд театра "Геликон-опера" в сопровождении Симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии.

Фестиваль "Белгород в цвету" пройдет во второй раз по инициативе белгородского губернатора Вячеслава Гладкова. На первом фестивале в 2021 году высадили более 60 тыс. цветов.