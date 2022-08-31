"Мы объявили о старте программы две недели назад и видим, что Египет в этом сезоне перестал быть направлением last minute. Туры с вылетами на первых рейсах были проданы практически сразу, глубина продаж высокая, много бронирований на школьные каникулы и ноябрьские праздники. Кроме того, успешно продаются туры на Новый год и зимние каникулы", — рассказала она.

Полетную программу в Хургаду и Шарм-эль-Шейх Coral Travel запускает 3 сентября из московского аэропорта "Домодедово" на рейсах национального перевозчика Египта авиакомпании Egypt Air. Рейсы будут выполняться на Airbus A330-300, продолжительность полета – около 6 часов. Вылет из Москвы — в 6:00 и 5:30 утра соответственно, обратные рейсы — в 20:45 и 20:25. В полете туристам предложат горячее питание и напитки. Норма провоза багажа в эконом-классе – 20 кг, в бизнес-классе – 30 кг.

Макаркова добавила, что помимо увеличения глубины продаж, заметным трендом сезона стало смещение спроса в сторону люксового сегмента.

"Обычно туристы этой категории предпочитают перелет повышенной комфортности, а на рейсах Egypt Air в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в бизнес-классе по 36 мест", — подчеркнула Макаркова.

На курортах Египта Coral Travel предлагает более 150 отелей, процесс заключения договоров с отельерами продолжается. В 40 отелях туроператор получил особые условия для бронирования, три отеля популярной цепочки OTI Hotels&Resorts можно купить только у Coral Travel. Это Otium Family Amphoras Beach Resort, Otium Inn Amphoras Aqua Resort и Otium Park Amphoras Blu Resort.

Все ограничения на авиасообщение с Египтом были сняты в ноябре 2021 года. Туроператоры получили возможность формировать чартерные программы на курорты. Однако в марте 2022 года, после введения санкций против российской авиаотрасли Евросоюзом и США, полеты были приостановлены, и сейчас объем перевозки остается ограниченным. Рейсы выполняют только Egypt Air, IFly, Red Wings.