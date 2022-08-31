"Мы наблюдаем, как международные поездки набирают обороты в различных частях мира. Мы повышаем дневной предел для прибывающих до 50 тыс. с 7 сентября", — цитирует премьер-министра газета The Mainichi.

Он добавил, что благодаря этой мере иностранные туристы смогут ощутить преимущества ослабления японской йены, которое привело к удешевлению товаров и услуг внутри страны.

Кисида отметил, что Япония в настоящее время отстает по экономическим показателям въездного туризма от других крупных экономик. Он также добавил, что иностранным путешественникам больше не потребуется приобретать турпакеты с гидом для посещения страны.

Премьер-министр подчеркнул, что Япония рассчитывает еще больше ослабить антиковидные ограничения, принимая во внимание распространение и борьбу с инфекцией в стране. При этом он не уточнил, когда следует ожидать новых послаблений.

Российские туристы не могут въехать в Японию с сертификатом вакцинации отечественными вакцинами, поэтому им потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия. Кроме того, с 7 сентября туристы, привитые одобренными в стране вакцинами и сделавшие бустерную прививку, не должны перед выездом из Японии предоставлять результаты ПЦР-теста. Для остальных пока это правило сохраняется.

В допандемийном 2019 году Японию посетили около 32 млн иностранных туристов, в 2021 году турпоток упал до 246 тыс. человек.