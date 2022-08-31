Так, в настоящее время в регионе действуют пять активных пожаров: два — на землях лесного фонда, здесь огнем пройдено 15790 га (за сутки площадь не изменилась); три — на землях особо охраняемых природных территорий (заповедник "Окский" и национальный парк "Мещерский"), пройдено огнем 8331 га (увеличение на 2000 га).

По данным ведомства, самый крупный пожар на землях лесного фонда в настоящее время полностью локализован, прироста пройденной огнем территории нет.

В тоже время разрастается пожар в зоне заповедников, в последние дни среднем прирост идет по 2000 га в сутки.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Окского заповедника, огнем охвачены в основном труднодоступные места, большей частью заболоченные. По словам собеседника агентства, горят лесная подстилка, камыши, кустарники — торфяных пожаров отмечено не было.

"Группировка на тушении пожара в нашем заповеднике усиливается людьми и техникой", — отметил представитель заповедника.

Врио губернатора региона Павел Малков ранее сообщал, что в Рязанской области зафиксирована лишь одна активная точка возгорания лесного пожара — в районе деревни Култуки.

На его тушении работают более 120 человек и более 20 единиц техники.