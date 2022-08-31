"Есть разные позиции среди стран-членов блока. Я буду работать для достижения единства, единой и общей позиции. Мы не можем себе позволить не быть едиными по такой важной теме", — сказал он.

Он также указал на то, что встреча является неформальной, и по ее завершению не может быть принято окончательных практических решений, однако по теме визовых ограничений ожидается политическое решение о дальнейших действиях.

"По визам мы должны достичь политического решения", — сказал он.

В среду в Праге проходит неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза.