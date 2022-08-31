"Первая партия люков с символикой Пскова готова! Сделано три вида, дизайн которых выбрали сами псковичи", — написал он в своем телеграм-канале.

В Пскове установят люки с повторяющимся узором снетка, которым торговали в Рыбных рядах в Пскове, в виде псковской деньги с лютым зверем, которую чеканили с 1425 по 1510 год (псковка, псковская деньга — монета независимой Псковской республики — ИФ), и с надписью в древнерусском стиле "А псковские люки самые красивые".

Как сообщил Елкин, по разработанным эскизам для каждого вида была отлита своя форма, а затем произведена штамповка.

Люки выполнены из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом двух типов — средние и тяжелые плавающие. Они предназначены для смотровых колодцев под различные инженерные сети.

"Уже в этом году брендированные крышки колодцев планируется установить в историческом центре города на площади Ленина, Октябрьской площади, Троицком мосту и других объектах. В дальнейшем они будут появляться на отремонтированных дорогах. Например, на улице Яна Фабрициуса по окончании капитального ремонта", — сообщил сити-менеджер.