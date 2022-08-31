Ранее Калмыков был генеральным директором авиакомпании "Победа", до этого — первым заместителем гендиректора "Аэрофлота", работал в министерстве транспорта России, руководил туристической компанией Sunrise tour.

"Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции "Перекрестка". Уверен, что личные качества и профессиональные компетенции Андрея, особенно его способность создавать уникальное клиентское предложение, мотивировать команду и добиваться результата, помогут реализовать нашу стратегию в сегменте супермаркетов", — заявил гендиректор Х5 Игорь Шехтерман (его слова процитированы в сообщении).

Калмыков, в свою очередь, пообещал сделать "Перекресток" "самой эффективной сетью супермаркетов с уникальным ассортиментом и высоким качеством продуктов".

Как сообщалось, в январе руководивший "Перекрестком" Владислав Курбатов был назначен гендиректором сети магазинов "у дома" "Пятерочка" (также принадлежит Х5). Одновременно исполняющим обязанности гендиректора "Перекрестка" был назначен Владимир Садовин, который начал работать в Х5 в 2021 году в должности директора по стратегическому маркетингу. С 2004 по 2018 гг. он возглавлял сеть супермаркетов "Азбука вкуса".