Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,271 млрд рублей (с НДС), источник финансирования — федеральный бюджет.

Работы необходимо выполнить до июля 2024 года, заявки на участие в торгах принимаются до 14 сентября.

Победителю конкурса необходимо выполнить реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП), перрона и рулежных дорожек, водосточно-дренажной системы аэродрома.

"Проектом предусмотрена реконструкция части перрона для возможности установки расчетного типа ВС (воздушного судна — ИФ) В777-300ER. Размеров существующего перрона с учетом реконструкции его части, предусмотренной в проекте, достаточно, чтобы организовать потребное количество МС (мест стоянки — ИФ) с обеспечением нормативных расстановки и руления ВС на разные года эксплуатации аэропорта вплоть до 2044 года", — говорится в документации.

Согласно приведенным расчетам, в 2025 году аэродром примет 2,593 тыс. воздушных судов, в 2035 году — 4,81 тыс., в 2045 году — 6,427 тыс.

В рамках реконструкции также планируется строительство площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, очистных сооружений поверхностных стоков, метеооборудования, аварийно-спасательной станции (в ее составе, в том числе, теплодымокамера, учебная пожарная башня) и учебно-тренировочного полигона, ряда инфраструктурных объектов, светосигнального оборудования.

Ранее власти Кузбасса отмечали, что работы будут вестись в условиях действующего аэропорта.

Как сообщалось, реконструкция аэродрома в аэропорту Кемерово вошла в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, подписанную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В сентябре 2021 года реконструкция аэродрома в Кемерово стоимостью 3,5 млрд рублей была включена в проект федерального бюджета.

Вместе с тем в июле министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан заявил о росте стоимости ВПП. "Если три года назад это была одна стоимость взлетно-посадочной полосы, то сейчас она выросла в разы", — сказал он, однако не назвал актуальную стоимость аэродромного комплекса. Также в июле Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию реконструкции аэродромного комплекса в аэропорту.

В мае 2021 года в аэропорту был открыт новый терминал стоимостью 5 млрд рублей и площадью 11,6 тыс. кв. метров с двумя телетрапами. Как ожидается, он позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 200 до 460 пассажиров в час.

ООО "Международный аэропорт Кемерово им. А.А.Леонова" входит в холдинг "Новапорт". Пассажиропоток аэропорта в 2021 году составил 564 тыс. человек — в 1,9 раза больше, чем в 2020 году, и на 10% больше, чем в допандемийном 2019 году.